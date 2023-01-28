Україні потрібні ATACMS і подібна зброя – зробимо все для цього: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 28 січня традиційно звернувся до українців.

Глава держави подякував усім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про обстріл Костянтинівки

Зеленський розповів, що сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору.

Станом на цей час – 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким… Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави,

– зазначив президент.

За його словами, припинити цей російський терор було б можливо, якби можна було б забезпечити відповідні ракетні сили для українських військових.

"Щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі: політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору", – зазначив глава держави.

Він додав, що українська влада зробить все, щоб партнери відкрили життєво необхідне постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Адже це потрібно для захисту життя – захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків.

Дивіться звернення Володимира Зеленського