"Росія не може нічого протиставити": у Повітряних силах прокоментували роботу ATACMS

Перші факти застосування ATACMS по місцях розташування окупантів змусять тих передислоковуватися. Інформації про втрати загарбників від удару американської зброї наразі немає.

Застосування українцями ATACMS в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Варто зазначити, що вночі дію цих ракет можна було помітити в тимчасово окупованих Бердянську й Луганську.

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Ситуація буде змінюватися

Юрій Ігнат наголосив, що наразі рано говорити про результати удару ATACMS по Бердянську й Луганську. Точні дані про втрати росіян згодом надасть українська розвідка.

Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки,

– повідомив речник.

У Повітряних силах додали, що сам факт застосування такого озброєння на такій великій відстані уже означає, що ситуація на полі бою буде змінюватися. Росія не може нічого йому протиставити. Ворог буде змушений переміщуватися, як це було після "бавовни" на аеродромах.

Перше застосування ATACMS: що відомо

Президент України 17 жовтня у своєму традиційному вечірньому зверненні підтвердив, що США передали нашій державі довгоочікувані ракети ATACMS. Також Володимир Зеленський додав, що ракети вже "себе показали".

Повідомляється, що Україна таємно отримала модифікацію з касетними боєприпасами – меншими бомбами, які можуть завдавати шкоди на великій території. Максимальна дальність американських ракет може сягати 300 кілометрів, однак, скоріше за все, отримане ЗСУ озброєння може долати відстань у 160 кілометрів.