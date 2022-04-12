Не можна допустити, щоб витівка Путіна увінчалася успіхом, – Джонсон поговорив з Байденом
12 квітня 2022 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:твітер Бориса Джонсона
Британський прем'єр Борис Джонсон провів телефонну розмову з Джо Байденом. Він розповів очільнику США про свій візит до Києва.
Як зазначив Джонсон, їхня спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського.
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Прем'єр Британії наголосив на тому, що не можна допустити, щоб варварська затія Володимира Путіна увінчалася успіхом.
Наша спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу,
– сказав Борис Джонсон.
Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.