Не можна мати баланс у відносинах з Україною та Росією, – Зеленський про візит генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має відвідати Україну 28 квітня. Водночас перед цим на 26 квітня у нього запланований візит у Москві з Лавровим та Путіним.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на одній зі станції метро у Києві зазначив, що не можна мати баланс у відносинах між Україною та Росією, передає 24 канал.

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Ми будемо зустрічати генсека ООН, який приїде до нас, будемо з ним спілкуватись. Ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилась і зміцнилась щодо підтримки України,

– сказав президент.

Україна очікує 100% підтримки

Зеленський розповів, що вже мав кілька особистих зустрічей з Гутеррешем під час яких твердо йому говорив, що не можна мати баланс у відносинах з Україною та Росією.

Ми очікуємо 100% підтримку України від генсека ООН. Стовідсоткову, адже 100% правда на нашому боці і війна зараз у нас. Я думаю, що після його приїзду, і якщо буде час в генерального секретаря, йому треба обов’язково спочатку відвідати місця, де було катування і де знищили наших людей. А потім вже знайти час для "шановних" з Москви,

– додав глава держави.

Президент переконаний, що генсеку ООН важливо зрозуміти, що відбувається в Україні, аби мати точну точку зору, яку він може донести на зустрічі в Москві. Адже замало лише просто приїхати в Київ та поспілкуватись.

Зеленський пояснив, що саме тому й іншим лідерам Європи, хто їхав в Росію, він пропонував спершу зрозуміти, що відбувається в Україні, якщо йдеться "про реальну допомогу, а не політичний туризм".

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