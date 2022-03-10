Не можу назвати жодного зіткнення, де противник мав би перевагу на землі, – Арестович

Українські військові дають відсіч російські орді на всіх напрямках. Наразі немає жодного зіткнення, де окупант має перевагу на землі.

Окупанти постійно зазнають поразок

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада". Зокрема, він заявив, що українські війська почали перебирати ініціативу.

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Практично я не можу назвати жодного бойового зіткнення в останні 3 доби, а може й 5, де противник мав би успіх на землі,

– сказав Арестович.

Він додав, що окупанти постійно зазнають поразок.

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