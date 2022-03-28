Не можуть захопити, тому будуть знищувати, – військовий експерт сказав, чого чекати від Росії

Росія не полишає спроб активізувати переговорний процес, водночас країна-агресорка продовжує масово обстрілювати ракетами українські міста.

Військовий експерт Віктор Ягун вважає, що авіанальоти, на жаль, будуть продовжуватись. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, особливо це стосуватиметься об'єктів військової інфраструктури та підприємств військово-промислового комплексу.

А те, що окупанти збільшили інтенсивність цих обстрілів говорить про те, що Кремль не може іншим методом впливати на ситуацію на фронті.

Росія поставила собі за мету знищити їх остаточно, оскільки не може їх захопити,

– зазначив фахівець.

Лише влучність наших сил протиповітряної оборони дозволяє нам сподіватись, що ці руйнування, на які сподівалась Росія, не відбудуться. Тож окупантам не вдасться піти за тим сценарієм, яким вони планують, запевнив Ягун.

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