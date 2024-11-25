Працює на авіацію і розвідку окупантів: у Калузі під удар потрапив завод "Тайфун"

Уночі "бавовна" навідалася до нового регіону країни-агресорки. Нею виявилася Калузька область, а, точніше, її центр. Там, попередньо, українські дрони вполювали дві великі риби – НПЗ і завод, важливі для російського ВПК.

Уночі губернатор Калузької області визнав, що сталося "падіння уламків" на території підприємства. Українські Osint-аналітики уточнили, що йдеться про нафтобазу "Калуганафтопродукт", а численні відео з місця події у мережі довели, що НПЗ добряче препало, передає 24 Канал.

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Дрони атакували завод "Тайфун"

Відомо, що нафтобаза розташована за понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Повідомлялося також, що уражений був і Калузький приладобудівний завод, але доказів цьому не було.

Вранці 25 листопада керівник Центру протидії дезінформації підтвердив, що "Тайфун" потрапив під атаку. Він також розповів, чому це підприємство так важливе для ворожого ВПК.

Так, діяльність завода включає: