Не наші методи, – ХАМАС заперечив мінування літака, в якому летів Протасевич

ХАМАС заперечив претензії Білорусі про причетність руху до виникнення загрози вибуху літака Ryanair. Там кажуть, що не тільки непричетні, а й нічого не знали про події у Мінську.

У ХАМАС запевнили, що такі "повідомлення про загрозу вибуху" – у принципі не їхні методи. І що не потрібно у такий спосіб намагатися демонізувати палестинський рух.

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ХАМАС не має нічого спільного з подіями у Білорусі

Представник ХАМАС Фаузі Бархум заявив, що рух і нічого не знав про загрозу вибуху на борту літака Ryanair, і не має жодного зв'язку з подіями у Білорусі.

Білоруси звинуватили палестинців у тому, що вони повідомили про небезпеку із вимогою "припинення вогню Ізраїлю в Секторі Гази". Бархум слушно зауважив, що ХАМАС та Ізраїль вже четвертий день і без того в режимі припинення вогню.

Ми не вдаємося до таких методів. Тим більше, що їх можуть використати якісь підозрілі політичні сили, які прагнуть демонізувати ХАМАС,

– заявив представник руху.

Коротко про інцидент із літаком Ryanair у Білорусі

Літак Ryanair у неділю, 23 травня, позапланово посадили у Мінську, хоча летів він до Вільнюса. Причиною білоруські силовики назвали попередження про ймовірний вибух.

Після перевірки з'ясувалося, що нічого загрозливого в літаку насправді не було. Однак під час перебування його в Мінську з борта зняли засновника телеграм-каналу NEXTA і блогера Романа Протасевича.

Тим часом Мінськ звинуватив палестинський рух ХАМАС у причетності до повідомлення про загрозу вибуху в літаку (так виправдовуючи наступні обурливі події з рейсом Афіни – Вільнюс).

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