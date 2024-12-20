Не наважиться: чого боїться Путін у разі "дуелі" з ударом "Орешником"

Путін провів передноворічну пресконференцію та зробив низку заяв і оговорок щодо України. Російський диктатор намагався пояснити росіянам, чому на Курщині стоять українські війська, хвалився "Орешником" та натякнув, що хотів би спілкуватися з США та Європою.

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу розповів, що "Орешник" Владіміра Путіна є новим способом залякування мирного населення та європейських лідерів. Раніше Путін використовував для цього ядерну зброю.

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Однак застосування "Орешника" не порушить баланс ядерного клубу, тому його використання може залишитися без покарання.

Я розглядаю це як ІПСО, яке не закінчується. Видно, що Путіну подобається цей кейс з "Орешником". Він постійно його піарить. Крім нього, про це мало хто говорить. А він із ним носиться, і на цій пресконференції йому приділили дуже багато часу,

– розповів Олег Лісний.

Що стосується дуелі з "Орешником", яку він пропонував на пресконференції Володимиру Зеленському та НАТО, малоймовірно, що Путін наважиться.

Цікаво! Владімір Путін на пресконференції запропонував президенту України провести "технологічну дуель" у Києві за участі "Орешника" та українського та західного ППО, щоб довести, що ракету неможливо збити. Президент України нестримано відреагував.

Політолог вважає, що не ризикне, оскільки нова, розрекламована ракета може підвести та впасти, або ж її справді зб'є українське ППО. Проте він продовжить залякувати Україну та Захід, як і раніше.

На що варто звернути увагу партнерам України

Росіяни цікавилися, коли їх президент владнає ситуацію в Курській області, але той лише зазначив, що це питання буде вирішено найближчим часом.

Для нього це дуже болісно. Він не зміг назвати терміни і не зміг пояснити, чому російським солдатам, які там воюють, не виплачують кошти, як за СВО, а також чому там перебуває нереальна кількість натівської техніки. І мова йшла про російську територію,

– пояснив Лісний.

Під час пресконференції Путін брехав, що українські військові знищують російські села в Курській області, коли відходять. Так він намагається прикрити те, що російські війська за допомогою КАБів знищували будинки своїх громадян. Він зробив багато обмовок, зокрема про українські території сказав: "ми кожен день захоплюємо, ой, звільняємо".

"Путін чітко заявив, що не хоче говорити з нами, він не готовий до переговорів. Він намагається виглядати так, ніби хоче спілкуватися зі США, як це було раніше. Це очевидно. Тому і Трамп, і наші західні партнери повинні це почути та зробити відповідні висновки. Путін миру не хоче, він не хоче перемовин, він прагне переділу світу, а як бонус – капітуляція України", – підсумував Лісний.