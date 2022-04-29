Не обов'язково з причетністю України: Подоляк вважає, що в Росії однозначно будуть бойові дії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що через інтенсивність бойових дій, яку "запропонувала" світові Росія, на території країни-агресорки точно будуть бойові дії. Україна навіть може бути до цього не причетною, однак із зацікавленням буде спостерігати.

Михайло Подоляк зазначив, що російське керівництво думало, що бойові дії до Росії не дійдуть. Однак дії окупантів однозначно перенесуть війну на російську територію. Про це радник голови Офісу Президента заявив в інтерв'ю.

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Кількість вибухів у Росії буде зростати

Радник голови Офісу Президента зазначив, що в Росії немає чіткої вертикалі влади – усе там трималося на страху. Однак після того, як росіяни побачили, що Україна уже понад 2 місяці дає опір навалі й це руйнує їхнє уявлення про вертикаль.

Росіяни зараз вбивають мирне населення у всіх містах України, зокрема навіть на Заході. Тому така інтенсивність бойових дій матиме наслідки.

Безумовно, такі ексцеси на базах ПММ (паливно-мастильних матеріалів – 24 канал), на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватися. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною. Безумовно, ми будемо з інтересом спостерігати, як падає "велика і потужна" російська вертикаль влади,

– наголосив Подоляк.

Також Михайло Подоляк зазначив, що не важливо, чи зляться росіяни на Україну за ті вибухи в прикордонних зонах. Воно ніяк не впливає на переговори, оскільки Україна та Росія досі не можуть домовитися з низки питань.

Росія палає: останні новини

За останні кілька днів у Росії горіли:

нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

будинок у Санкт-Петербурзі;

авіабаза в Уссурійську;

відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську;

склад боєприпасів у Бєлгороді;

торговий центр біля Тюмені;

склад в Іркутську.

Крім того, днями у Курську та Воронежі спрацювала ППО. І це все на додаток до того, що у Сибіру потужні лісові пожежі.

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