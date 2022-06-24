Не останнє для нашої підтримки, – Арахамія про резолюцію США щодо Росії як спонсора тероризму

Росія фактично вже давно займається спонсорством тероризму та й сама діє як терористка. США вирішили, що відповідний статус треба закріпити за нею офіційно.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію щодо включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму. Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що це одне із тих рішень, якого добивалася наша делегація, працюючи в США минулого тижня.

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Головні лобісти України в США

За словами Арахамії, наша делегація провела десятки зустрічей, розмов, прямих ефірів, дискусій. Все для того, щоб остаточно дотиснути це принципове питання. Втім, таке рішення США не є заслугою лише представників делегації.

Як запевнив Арахамія, головними лобістами України в США є сам президент і керівник його Офісу. Саме Андрій Єрмак спільно з Майклом Макфолом розробляє і впроваджує потужну санкційну політику проти Росії.

Але можу стверджувати, що наша поїздка пройшла недарма. Це не останнє рішення США в нашу підтримку, яке ми пропрацьовували минулого тижня в поїздці. Деякі "результати" нашої роботи вже працюють на фронті,

– сказав Арахамія.

Та й це не все. Глава президентської фракції пообіцяв, що деякі інші напрацювання буде видно вже зовсім скоро.

Подяка США й наступні кроки

За словами Арахамії, найголовніше те, що тепер чітко видно, як союзники України змінюють підходи щодо її підтримки. Саме це гарантує нам спільну перемогу над тоталітаризмом в Європі.

Також Арахамія подякував усім сенаторам, які підтримали цю резолюцію. Він окреслив і наступні кроки співпраці.

Тепер Україна буде вести роботу з адміністрацією США, щоб імплементувати цю норму в дію. Це буде дуже потужним кроком по санкційному тиску на населення країни-агресора.

Що відомо про резолюцію і яке її значення

Комітет Сенату США 22 червня проголосував за визнання Росії країною-спонсором тероризму. Наступним кроком це рішення має схвалити адміністрація президента Джо Байдена. Резолюцію №623 ще 9 травня запропонував схвалити сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Зі сторони демократів її підтримав сенатор Річард Блюменталь. Таким чином Росія може стати 5 державою в американському списку країн-спонсорів тероризму. Москва долучиться до Сирії, Куби, Північної Кореї та Ірану.

Як розповідав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, позитивне рішення США з цього приводу є дуже важливим. Адже визнання Росії країною – спонсором тероризму дасть змогу запустити додаткові механізми санкцій. Адже головна мета будь-яких санкцій – зупинити війну. Це має величезне й ключове значення для нас.

У США немало прихильників України, які виступають за прийняття відповідної резолюції. Зокрема, голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час зустрічі з українською делегацією висловила підтримку резолюції.

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