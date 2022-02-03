Не підуть до України: у Байдена пояснили, що військові США робитимуть у Європі
Джерело:Білий дім
США відправляють до Європи додатково 3 000 військових на тлі російської загрози. Однак у Білому домі заявили, що вони не підуть до України.
США відправлять свої війська для посилення оборони своїх союзників – Польщі, Румунії та Німеччини. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
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Війська не відправлятимуть до України
Джен Псакі розповіла, яким буде розподіл додаткових сил, які США відправляють до Європи:
- 1 000 військових кавалерійського полку з Німеччини відправлять до Румунії. Такі дії скоординували голова Пентагону та міністр оборони Румунії.
- 1 700 військовослужбовців зі США прибудуть до Польщі;
- 300 військових відправлять до Німеччини.
Крім цього, у Європі уже перебувають 8 500 військових США на позиціях підвищеної бойової готовності.
Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюють в Україні. Це Сполучені Штати, які дотримуються наших зобов’язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння наших партнерів у регіоні,
– наголосила Псакі.
Також речниця Білого дому підкреслила, що президент США Джо Байден застерігав очільника Кремля від ескалації та попереджав про те, що такі дії призведуть до корективи позиції сил у Європі.
США відправляє війська до Польщі: головне
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що США відправляють майже 2 000 військових.
- Блащак привітав таке рішення та наголосив на тому, що це буде чітким сигналом для Росії.
- Також польський урядовець наголосив на тому, що Польща проти агресії щодо України.
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