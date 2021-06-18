Не питання економіки, чи комерції, – Міненерго про "Північний потік-2"

Міністр енергетики заявив, що розглядає російський газопровід "Північний потік-2", як зброю проти України. Політик запевнив, що влада боротиметься, аби проєкт не завершили.

Як можна протидіяти "Північному потоку-2"

Герман Галущенко розповів про заходи, які допоможуть Україні протистояти реалізації проєкту газопроводу. Це відбулося під час години запитань до уряду 18 червня.

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Це не питання економіки чи комерції. Ми будемо протистояти реалізації цього проєкту. Потрібно залучати наших міжнародних партнерів, щоб забезпечити функціонування вітчизняної ГТС,

– наголосив Галущенко.

Він окреслив декілька можливих напрямків для протистояння "Північному потоку":

застосування європейського законодавства. Мовиться про випадок OPAL: його ввели в експлуатацію, але працює газогін тільки на 50%.

повернення до проєкту консорціуму щодо газотранспортної системи, щоб забезпечити транзит газу територією України.

Водночас міністр додав, що на ситуацію із збільшенням ринкових цін на газ в Європі впливає Росія: "Це наслідок того, що робить наш сусід, аби примусити до реалізації "Північного потоку-2".

Останні новини про "Північний потік-2"

10 червня компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила, що морську частину першої нитки трубопроводу вже завершили. Далі розпочнуться пусконалагоджувальні роботи з запуску газу. Вони можуть тривати кілька місяців.

Президент Володимир Зеленський 14 червня вкотре наголосив на важливості не дозволити добудувати "Північний потік-2".