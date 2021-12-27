Не платить комуналку за "кримську квартиру": окупанти надумали затримати Зеленського

В окупованому Криму заявили, що Володимир Зеленський не платить комунальні послуги за квартиру неподалік Ялти. Очільник окупаційної адміністрації півострова пригрозив Президенту України.

Зокрема Сергій Аксьонов заявив, що вони хочуть подати на Зеленського в суд. Про це представник окупаційної влади розповів в інтерв'ю російському виданню.

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Окупаційна влада Криму хоче затримати Зеленського через несплату комунальних послуг

Мене ж вони хочуть заарештувати за щось. От і ми затримаємо його як боржника. У разі прибуття до Криму,

– заявив Аксьонов.

Ба більше, окупаційна влада заявила, що подаватиме на Володимира Зеленського в суд. Зокрема, за словами окупантів, мовиться про орієнтовно 6 тисяч рублів кожного місяця.

До речі, про те, що Зеленський не оплачував комунальні послуги, окупанти почали бідкатись ще у вересні 2021 року. Зокрема вони говорили про несплату за 2 місяці та почали погрожувати судом. Ба більше, лякали, нібито, – якщо оплати не буде – подадуть у суд, а далі – до продажу недалеко.

У ОП відповідали на запит щодо оплати комуналки в Криму

У декларації президента мовиться про володіння нерухомістю в Ялті. Зокрема вона належить дружині Олені Зеленській. Відомо також, що квартира має площу 129 квадратних метрів. За оцінкою, вказаною у документі, її вартість сягає 1 мільйона 300 тисяч гривень. Також Зеленська володіє там паркомісцем.

У лютому 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що заборгованості у Олени Зеленської щодо комунальних платежів немає.

У червні 2021 року в Офісі Президента відповіли на запит видання "Крим.Реалії", чи справді Олена Зеленська оплачує комунальні послуги в Криму.

Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, що формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента не є розпорядником запитуваної вами в листі інформації,

– відповіли в ОП.

Там зазначили також: "Крим – це українська територія, яка обов'язково буде повернена під контроль України, а всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її".

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