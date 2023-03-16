"Не поповнюють втрати, а збільшують кількість": Росія планує залучити ще 400 тисяч контрактників

Росіяни планують залучити на службу ще 400 тисяч контрактників. Однак військово-політичне керівництво країни-агресорки не поспішає розповідати своїм громадянам, куди поділися попередні мобілізовані.

Вибору у противника немає, адже люди – єдина можливість отримати швидкий результат. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Де попередня армія 400 тисяч ? Де мобілізовані 300 тисяч? Де вони загубилися, на яких фронтах? У Білорусі картоплі об'їлися? Або у Ростові? Там, до речі, горить дуже сильно палає", – відзначив колишній співробітник СБУ.

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Чи вдасться набрати людей

У мережу потрапило чимало підтверджень того, наскільки тяжко Росії давалася перша хвиля мобілізації. Людей виловлювали буквально у метро та під'їздах.

"Ми говорили про те, що наступні хвилі мобілізації будуть заздрити попереднім – по якості, кількості, оснащенню та мотивації", – нагадав експерт Українського інституту майбутнього.

Цікаво, що росіяни анонсують не "поповнення" армії, а її "збільшення". "Патєрь нєт", як то кажуть.

Це трюк. Вони ж не кажуть: "Ми загубили в Україні 300 тисяч, треба набрати нових". Вони кажуть: "Ми нє васпалняєм, а расширяєм". Юридично в них залишається та сама кількість, але цих людей немає,

– наголосив Ступак.

Така бюрократична та юридична гра, каже він, дозволяє росіянам все ще триматися на плаву. Так, вони продовжують покладатися лише на живу силу, адже це єдине, що може дати швидкий результат.

Річ у тім, що танки й БМП виготовляти довго і дорого, при цьому їхня якість буде на рівні 60-х років. Ступак акцентує: техніку потрібно оснащувати тим, чого у росіян немає – іноземні оптика й прилади нічого бачення, протитанкові системи тощо. А воювати треба вже.

"Людей набрати набагато швидше. Їм не потрібні високі технології – дали китайський бронік з AliExpress, дали шолом, дали автомат – йди воюй. Дешево та сердито", – підсумував Ступак.

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