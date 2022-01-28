Не пошлю туди війська, – Лукашенко каже, що не воюватиме на території України

Олександр Лукашенко заявив, що не надішле білоруську армію воювати на території України. Самопроголошений президент Білорусії аргументував це тим, що він "мирна людина".

Таку заяву Лукашенко зробив, звертаючись з посланням до народу і парламенту Білорусі.

Важливо Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, – ЗМІ

Білоруський лідер заявив, що не надішле білоруську армію воювати на чужій території, оскільки її головна мета – захист країни.

Я ніде і ніколи не говорив і не скажу, що пошлю (армію – 24 канал) на чужу територію проти якогось народу. Ви згадали Україну, – боронь мене Господь воювати проти цього народу,

– сказав Лукашенко.

Лідер Білорусії наголосив, що білоруська армія ніколи не буде джерелом війни.

Чим ситуація на кордоні України зараз відрізняється від загрози весною

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, останні місяці інформаційний простір вибухає від заяв про можливе вторгнення Росії в Україну. Однак зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні 2021 року.

Єдина відмінність у військовому плані – ситуація у Білорусі. Водночас, як підкреслив Резніков, Україна уважно стежить за цим фактором.

Що відрізняється кардинально? Це інтенсивність гібридних заходів, а особливо інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію,

– пояснив міністр оборони України.

Загроза російського вторгнення: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

У Вашингтоні бачить ознаки того, що Москва застосує силу проти України до середини лютого. Водночас США заявили, що Захід готовий реагувати на різні сценарії. На тлі цього багато країн ЄС та Штати активізували свою підтримку нашій країні.

Одна частина наших союзників передає українським бійцям зброю та техніку, інша частина – допомагають матеріально. Володимир Зеленський раніше звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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