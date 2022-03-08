"Не поверне нашу Таню, але захистить інших дітей": Маріуполь благає закрити небо над Україною

Маленька жителька Маріуполя – 6-річна Таня – померла від зневоднення. Тіло дівчинки дістали з-під завалів. Невідомо, скільки часу Таня боролася за своє життя.

Вадим Бойченко – мер міста – заявив, що Маріуполь благає закрити небо над Україною. Це не поверне до життя Таню, але допоможе захистити десятки тисяч діток у різних куточках України.

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Ми також кричимо, щосили, щоб світова спільнота ухвалила рішення про закриття неба над Україною. Це не поверне нашу милу Таню, але зможе захистити тисячі дитячих життів в Україні,

– наголосив Бойченко.

Мер зауважив, що за 1,5 тисячі кілометрів від Маріуполя у Варшаві чи Будапешті, Мюнхені чи Парижі діти йдуть в школу. Тим часом малечу Маріуполя безжально та цинічно позбавили такої можливості.

Бойченкор нагадав, що у дітей Маріуполя відібрали мирне дитинство. Однак їхнє мирне майбутнє ще не пізно врятувати. Маріуполь необхідно деблокувати. Потрібно негайно створити гуманітарний коридор та спасти пів мільйона місцевих жителів.

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