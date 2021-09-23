Не повинно непокоїти НАТО: Євросоюз хоче самостійно вирішувати, де розміщувати свої війська
Джерело:PBS
В Євросоюзі мають намір самостійно вирішувати, де розміщати свої війська. Там наголосили, що це бажання не має викликати занепокоєння у НАТО.
Відповідну заяву зробив глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель.
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У нас повинна бути можливість розміщення військ у тій же манері, в якій це роблять американці. Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливе втручання США та НАТО,
– сказав він.
За словами Жозепа Борреля, розширення військових можливостей ЄС не повинно непокоїти НАТО. Оскільки він є доповненням для Альянсу, а не його альтернативою.
Боррель похвалив НАТО
Воднчочас глава дипломатії Євросоюзу похвалив США за операцію з евакуації в Кабулі.
Завдяки вам, вашим військам і вашим військовим стало можливим забезпечити безпеку аеропорту Кабула,
– додав Жозеп Боррель.
Що відомо про відносини ЄС і НАТО
- Початком офіційних взаємовідносин між ЄС і НАТО вважається 2003 рік, коли був укладений комплексний пакет угод між Організацією Північноатлантичного договору та Європейським Союзом. Але ще до офіційного співробітництва організації підтримували між собою тісний зв'язок, зокрема основні їх дії були спрямовані на підвищення європейської відповідальності в питаннях оборони.
- У 1990 роках європейські країни у більшій мірі почали приділяти увагу загальноєвропейській безпеці: вони визнали необхідність розробки в організації спеціальної "Європейської системи безпеки та оборони", яка одночасно була б складовою частиною адаптації військово-політичних структур НАТО і важливим фактором розвитку європейських оборонних можливостей.
- Процес призвів спочатку до розробки домовленостей між НАТО та Західноєвропейським союзом, який на той час виконував функції Євросоюзу в галузі безпеки і оборони. Було закладено фундамент для подальшого розвитку стратегічного партнерства між двома організаціями.
- У 1999 році функції ЗЄС з врегулювання криз були передані Євросоюзу, а у січні 2001 року відбувся обмін листами між Генеральним секретарем НАТО і Головою Євросоюзу, який започаткував прямі взаємовідносини між НАТО і ЄС.
- Основа стратегічного співробітництва між НАТО та ЄС спочатку була викладена в Декларації про Європейську безпеку та політику оборони, а згодом в Угоді про співробітництво у сфері безпеки та Угоді НАТО-ЄС про захист інформації. На сьогодні ці дві структури активно співпрацюють в різноманітних сферах.
Джерело: Вікіпедія