Не пов'язана з російською атакою: в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа

Вранці 1 грудня у столиці сталося загоряння на території ринку. Пожежа не пов'язана з російською атакою ударними дронами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Пожежа в Оболонському районі Києва 1 грудня

Міський голова розповів, що на території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 квадратних метрів.

Пожежа в Оболонському районі не пов'язана з ворожою атакою,

– наголосив Віталій Кличко.

Додав, рятувальні підрозділи працюють. Наразі постраждалих немає.

До речі, у мережі вже поширюють фото та відео з місця подій. На оприлюднених кадрах видно сильну пожежу.

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