Чому "впали" сайти головних відомств України: що кажуть в Офісі Президента

Веб-сторінки Офісу Президента, НАБУ, СБУ та інших важливих структур "лежали" протягом понад години. Поки одні сайти держструктур справно працювали, на інші взагалі не було доступу.

Перейти на сторінки сайтів відомств не можна було через аварійній технічний збій. Таку інформацію 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.

Як це було Сайт Офісу Президента тимчасово не працював: з чим це пов'язано

Причина "падіння" сайтів держструктур

У соцмережах припускали, що причиною неполадок була гакерська атака. Втім, в Офісі Президента цього не підтверджують.

У другій половині дня, відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів декількох органів державної влади України,

– розповіли в ОП 24 каналу.

Роботу інформаційних ресурсів швидко відновили – фахівці Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему.

Які сайти не працювали

Зазначимо, що "впала" лише частина сайтів офіційних відомств. Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо: вони не завантажувалися.

Офісу Президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту,

Державного бюро розслідувань,

Служби зовнішньої розвідки.

У той же час сайти Міністерства оборони, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та Нацполіції справно працювали.

Зрештою, після годинної перерви, усі сайти запрацювали.

"Падіння" сайтів державних відомств: попередні випадки