Не працював на захист міста, - Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині

Під час візиту до Харкова Президент України Володимир Зеленський звільнив обласного голову СБУ. Він не захищав Україна в перші дні війни.

Про це розповів президент під час вечірнього звернення до українців, передає 24 канал. Він зазначив, що провів нараду з керівництвом Харківської області та міста, подякував їм за те, що вони залишаються разом з харків'янами та Україною.

І що дуже важливо зараз – разом один з одним. В них співпраця на сто відсотків – армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація, всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно,

– сказав Зеленський.