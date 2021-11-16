Не прийшов час, – Філарет підтримує вакцинацію, але сам щеплення не зробив

Почесний патріарх Філарет заявив, що підтримує вакцинацію проти коронавірусу, бо цього "вимагає медицина". Однак сам він наразі не планує робити щеплення.

Вакцинуюся, якщо треба буде, – Філарет

Патріарх вже перехворів на коронавірус. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоча сам я не вакцинувався. Ну, не прийшов час,

– сказав Філарет.

Він наголосив, що після перенесеної хвороби почувається добре. Саме тому патріарх наразі й не вакцинувався. Водночас на питання ведучої, чи планує вакцинуватися Філарет відповів: "Не проти цього, якщо треба буде".

Висловлювання патріарха про коронавірус

На початку пандемії Філарет заявив, що COVID-19 – це божа кара за одностатеві шлюби. Таке висловлювання викликало обурення суспільства.

Сам патріарх постійно виступав проти закриття храмів на час карантину. На Великдень 2020 року він провів службу без дотримання протиепідеміологічних норм. Вірян Філарет причащав з однієї ложки.

У вересні 2020 року в патріарха виявили коронавірус. У лікарні в нього діагностували запалення легень.

До речі, навіть після хвороби Філарет не змінив своє ставлення до неї. Він досі переконаний, що винні у всьому – геї та корупціонери.