Не прийшов час, – Філарет підтримує вакцинацію, але сам щеплення не зробив
16 листопада 2021 , 07:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Почесний патріарх Філарет заявив, що підтримує вакцинацію проти коронавірусу, бо цього "вимагає медицина". Однак сам він наразі не планує робити щеплення.
Вакцинуюся, якщо треба буде, – Філарет
Патріарх вже перехворів на коронавірус. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Божа кара за одностатеві шлюби: Філарет знову відзначився заявою про COVID-19
Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоча сам я не вакцинувався. Ну, не прийшов час,
– сказав Філарет.
Він наголосив, що після перенесеної хвороби почувається добре. Саме тому патріарх наразі й не вакцинувався. Водночас на питання ведучої, чи планує вакцинуватися Філарет відповів: "Не проти цього, якщо треба буде".
Висловлювання патріарха про коронавірус
- На початку пандемії Філарет заявив, що COVID-19 – це божа кара за одностатеві шлюби. Таке висловлювання викликало обурення суспільства.
- Сам патріарх постійно виступав проти закриття храмів на час карантину. На Великдень 2020 року він провів службу без дотримання протиепідеміологічних норм. Вірян Філарет причащав з однієї ложки.
- У вересні 2020 року в патріарха виявили коронавірус. У лікарні в нього діагностували запалення легень.
- До речі, навіть після хвороби Філарет не змінив своє ставлення до неї. Він досі переконаний, що винні у всьому – геї та корупціонери.