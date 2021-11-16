Не прийшов час, – Філарет підтримує вакцинацію, але сам щеплення не зробив

16 листопада 2021 , 07:59
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Джерело:

24 канал

Почесний патріарх Філарет заявив, що підтримує вакцинацію проти коронавірусу, бо цього "вимагає медицина". Однак сам він наразі не планує робити щеплення.

Вакцинуюся, якщо треба буде, – Філарет

Патріарх вже перехворів на коронавірус. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Божа кара за одностатеві шлюби: Філарет знову відзначився заявою про COVID-19

Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоча сам я не вакцинувався. Ну, не прийшов час,
– сказав Філарет.

Він наголосив, що після перенесеної хвороби почувається добре. Саме тому патріарх наразі й не вакцинувався. Водночас на питання ведучої, чи планує вакцинуватися Філарет відповів: "Не проти цього, якщо треба буде".

Висловлювання патріарха про коронавірус

  • На початку пандемії Філарет заявив, що COVID-19 – це божа кара за одностатеві шлюби. Таке висловлювання викликало обурення суспільства. 
  • Сам патріарх постійно виступав проти закриття храмів на час карантину. На Великдень 2020 року він провів службу без дотримання протиепідеміологічних норм. Вірян Філарет причащав з однієї ложки.
  • У вересні 2020 року в патріарха виявили коронавірус. У лікарні в нього діагностували запалення легень.
  • До речі, навіть після хвороби Філарет не змінив своє ставлення до неї. Він досі переконаний, що винні у всьому – геї та корупціонери.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський розповів про ще один стимул для вакцинації в українців. Так, держава виплатить по 1 тисячі гривень тим, хто зробив 2 щеплення. Витратити гроші можна буде на конкретні сфери: креативний, спортивний і транспортний сектори економіки, а також подорожі в межах України. Стартує такий "подарунок" від держави символічно – з 19 грудня.
Автор: Софія Мінджоса