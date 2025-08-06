Неявка до ТЦК у день, зазначений у повістці, не завжди є порушенням – іноді її можна офіційно перенести. Юристка розповіла, за яких умов це можливо та як правильно все оформити.

Молодший юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасія Швиткіна розповіла в коментарі "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Читайте також Хто зобов’язаний особисто з’явитися в ТЦК: детальне пояснення

Що буде, якщо не прийти до ТЦК?

Іноді військовозобов’язані можуть не з’явитися до територіального центру комплектування у день, вказаний у повістці. За словами юристки Анастасії Швиткіної, у деяких випадках закон дозволяє перенесення дати явки.

Серед поважних причин: хвороба самого військовозобов’язаного, стихійні лиха, військові дії у регіоні проживання або смерть близького родича. Але ці обставини необхідно документально підтвердити – довідкою з лікарні, поліції або свідоцтвом про смерть.

Також Швиткіна нагадала: військовозобов’язаний зобов’язаний повідомити ТЦК про причину неявки не пізніше ніж за три дні. Це можна зробити особисто або електронною чи поштовою поштою.

Якщо ситуація справді поважна, наприклад, людина проходить лікування – ТЦК може перенести дату явки. Для цього потрібно надати довідку з держмедзакладу про стаціонарне лікування, лікарняний чи призначення операції. Обов’язок з’явитися до ТЦК у такому випадку не скасовується, а лише переноситься до моменту одужання.