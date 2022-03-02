Не пробачимо жодного: У Маріуполі ще 3 жертв серед цивільних

Росія продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки та вбивати цивільне населення України.

Так, станом 2 березня Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ще трьох жертв.

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Скільки цивільних вибито в Маріуполі

Станом на 08 ранку 2 березня росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині – всі у Маріуполі.

Всього за шість днів війни росіяни вбили 36 мирних мешканців Маріуполя.

"Подаємо інформацію в міру надходження, звертайте увагу на дату та час оновлення інформації", –

йдеться в дописі Кириленка.

Смерть російським окупантам!,

– написав Начальник Донецької обласної військової адміністрації.



У Маріуполі ще 3 жертв серед цивільних / Фото Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)



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