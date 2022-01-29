Не пропрацював і року: звільнився голова Волинської митниці

Голова Волинської митниці Державної митної служби Артем Гузь написав заяву на звільнення. На цій посаді він пропрацював лише 8 місяців.

Про звільнення написали місцеві ЗМІ, згодом інформацію підтвердили у Волинській митниці. Артема Гузя призначили на цю посаду у червні 2021 року.

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Контракт Гузя припинили за згодою сторін

Це справді так. Артем Гузь з 28 січня, тобто відучора, уже не є начальником Волинської митниці, оскільки припинив контракт за угодою сторін,

– повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Що саме стало причиною такого кроку, Черниш не повідомила.

Гузь обіймав посаду заступника керівника управління

До того, як очолити Волинську митницю, Гузь обіймав посаду заступника керівника управління – керівника першого відділу управління викриття економічних злочинів Головного управління протидії економічних правопорушень ДФС України. Також у Гузя є досвід роботи в Службі безпеки.

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