"Не прості шахтарі": українські військові готуються до провокацій ворога на свята

Від початку грудня на Луганщині не чути обстрілів, однак українські вояки несуть службу в посиленому режимі. Зазвичай, на свята ворог діє агресивніше, тож у ЗСУ готуються до таких "привітань".

Ранок перед Днем Збройних сил України захисники Попаснянського напрямку розпочали із привітань. Найкращих представників підрозділу зібрали на нагородження.

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Одразу після урочистостей бійці поспішили на передову. У святкові дні на фронті – повна боєготовність.

Коли якісь дати – День армії, День захисників та захисниць України – з будь-якої сторони готуємося до провокації. Переживаємо і ми, і вони, в усіх посилена пильність,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

За словами командира 24 механізованої бригади ЗСУ Сергія Поступальського, ворог стріляє провокативно. Українські військові розуміють, що це не наступальні дії, тому пильнують та продовжують нести службу.

Поступальський: "Без сильної армії не буде сильної держави"

Командир підрозділу Сергій Поступальський служить у війську 28 років. Спершу його важко поранили, однак він знайшов у собі сили повернутися до української армії.

"Із самого початку прийняв присягу українською мовою на вірність українському народові. Незважаючи на те, що пройшло лише кілька років після розвалу Союзу, ностальгії не було. Дивився вперед і вірив, що без сильної армії не буде сильної держави", – пояснив Поступальський.

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Найстаршим у бригаді є боєць з позивним "Федорович" – йому 61 рік. Кадровий військовий понад 20 років тому пішов на пенсію, та коли на Сході розпочалися бойові дії, сидіти вдома не зміг.

Треба служити! Поки земля наша страждає від тих братів ближніх, то треба захищати! Мусимо відстояти, бо грош ціна нам тоді,

– переконаний "Федорович".

Захисник ділиться досвідом, здобутим в Афганістані, з молодшими бійцями. Каже, що українська армія сильно відрізняється від його радянських спогадів.

"У радянській армії було таке: "Туши танк до останнього снаряду". А тут люди допомагають одне одному. Якщо комусь тяжко чи його "накрили", я не спатиму й не чекатиму, бо то не моя зміна, а прибіжу й захищатиму. Тут люди більш згуртовані, як брати чи одна сім’я", – зауважив "Федорович".

Окупанти не шкодують підрозділ

Злагоджено діяти українським військовим доводиться часто. Уже 7 ротацію поспіль окупанти не шкодують підрозділ.

"На ті ділянки, куди заїжджає бригада, завжди на наш фронт заїжджають окремі батальйони, посилені взводи. Не прості шахтарі, а професіонали", – акцентував військовослужбовець ЗСУ Роман.

Станом на 6 грудня, російські окупанти 5 разів порушували режим тиші в напрямку Пісків, Катеринівки, Попасної, Шумів і Майорська. Гатили забороненими мінометами калібру 82 міліметри та гранатометами. Українські військові не постраждали та відкрили вогонь у відповідь.

Однак до обстрілів захисники України вже звикли і чітко розуміють, чого прагнуть окупанти. Водночас мовчанка ворога бентежить більше, адже розпочалася вперше від початку літа.