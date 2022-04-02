Не просто достойна, а одна з найкращих у світі, – Клімкін про зброю, яку Україні дає Захід

Захід надає Україні зброю для боротьби проти Росії. І хоча це не важке озброєння, яке нам туж потрібно, але ця зброя – одна з найкращих у світі.

Про це наголошує колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Клімкін розповів, що кілька днів тому були прийняті нові рішення про надання нам зброї.

Всі кажуть, що союзники дають нам найпростішу зброю. Але насправді ця бронетехніка, про яку йдеться, вона не просто достойна, а одна з найкращих у світі,

– заявив Клімкін.

За його словами, на жаль, Захід прокидається дуже повільно, але він це робить і розуміє, що нас потрібно підтримувати, бо їхня безпека залежить від нас.

"Наша безпека – це ваша безпека" – ця фраза вже починає звучати в багатьох головах", – додав ексміністр.

Клімкін про зброю від союзників та "ядерну парасольку" для України:



Додамо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Канаду передавати Україні більше зброї. За його словами, це необхідно для того, щоб наша країна могла якомога швидше здобула перемогу над державою-агресором – Росію та завершити цю війну.

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Також днями уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні бронетехніку, зокрема, бронетранспортери Bushmaster. Також від австралійців українцям надійде гуманітарна допомога. Наразі невідомо, скільки саме транспортних засобів відправлять Україні.

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