Не просто ляп, а російська шизофренія: у Путіна знову зганьбилися

В Москві склали список з 963 американців, яким не можна в Росію. Сумніваюся, що хоч в когось з них є бажання колись туди їхати.

А включення до списку колишнього сенатора Маккейна, що помер у 2018 році, – це "по Фрейду". Не просто ляп, це російська шизофренія.

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Бензоколонка під управлінням мафії

Маккейн назвав путінський режим бензоколонкою, якою керує мафія. Він мріяв, щоб ця бензоколонка закрилася, а світ вважав путінський режим злочинною мафією. Його мрія почала збуватися, і за це у Москві ненавидять і бояться навіть мертвого МакКейна.

Джон Маккейн називав путінський режим бензоколонкою / Фото Getty Images

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Вирок злочинцям – попереду

Колись у Росії чи у тому, що буде на її місці, будуть вулиці МакКейна і не буде вулиць Путіна. В рамках "дефашизації" – це теж буде вирок злочинам цього режиму.

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