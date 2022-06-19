"Не Росія врятувала Казахстан, кланятися в ноги не будемо”, - Токаєв гостро відповів Путіну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Від Росії почали відвертатися "союзники", на підтримку яких вони так сподівалися.

Президент Казахстану просто перед Путіним відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Він відкрито назвав їх квазіреспубліками та запевнив, що жодного визнання від Казахстану вони не отримають.

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Росія Казахстан не рятувала

Втім, на цьому Токаєв не зупинився та завдав чергового удару російській пропагандистській міфології. Його чергова заява здійме у Кремлі ще одну бурю.

Президент Казахстану вважає, що спроби "деяких осіб" у Росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів, які відбулися у січні 2022 року, помилковими. Він заявив, що росіянам у ноги ніхто кланятися не збирається.

Він нагадав, що в Казахстан зайшов обмежений контингент ОДКБ, в якому Росія – навіть не лідер, а просто один з учасників.

Росії деякі особи перевертають усю цю ситуацію, стверджуючи, що, мовляв, "Росія врятувала Казахстан", а Казахстан тепер має вічно служити та кланятися в ноги Росії. Я вважаю, що це абсолютно невиправдані міркування, далекі від реальності. Саме ОДКБ, де Казахстан є активним учасником,

– заявив Токаєв.

Поки у пропагандиста, який брав інтерв'ю в Токаєва, відвисла щелепа від почутого, президент Казахстану продовжив свій спіч та додав, що багато заяв від правлячої верхівки Росії є просто "довільними вигадками".

Він нагадав, що сили ОДКБ були в Казахстані не більше 10 днів та не здійснили жодного пострілу, оскільки раніше було домовлено, що в силових діях обмежений контингент ніякої участі не братиме.

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Росіяни здійснили шалений штурм Тошківки, що біля Сєвєродонецька. Їм вдалося прорватися у місто, але наша артилерія змусила ворога відступити.

Окупанти вдарили по Очакову в надії зруйнувати порт. На жаль, одна людина загинула.

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