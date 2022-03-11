"Не рвись сюда! На убой отправляют! Это не Сирия…": перехоплена розмова окупантів
11 березня 2022 , 12:43Читать новость на русском
Джерело:"Останній блокпост"
Правоохоронці перехопили розмову ще одного російського окупанта. Він скаржився своєму товаришу, що їх в Україні знищує ЗСУ.
Росіянин радить своїм оркам сюди навіть не рватись, бо "відправлять на убой".
Важливо Чули в радіоефірі, що одну з наших бригад повністю знищили, – полонені росіяни
Ганяють орків як щенят
Солдат скаржиться, що українська армія знищує їх щодня, а орки нічого не можуть вдіяти, бо не мають ні сил, ні засобів.
Чесно, не рвись сюди...На убой відправляють, нах*й. Це не Сирія ніх*я,
– сказав окупант.
Він додав, що українські бійці ганяють росіян як щенят. Окупанти останній тиждень спали в лісі.
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