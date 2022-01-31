"Не сховаються": ЄС та Велика Британія анонсували жорсткі санкції проти Росії

Євросоюз готує пакет санкцій проти Росії. Вони будуть не лише персональними, а й економічними, фінансовими та торгівельними. Обмеження також анонсувала Велика Британія.

Санкції застосують у разі нападу Росії на Україну. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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Він назвав санкції серйозними та масштабними. Їх метою буде стримування Росії.

Пакет санкцій розробляють...Він складатиметься з персональних, економічних, фінансових, торгових санкцій,

– сказав політик.

Велика Британія теж готує санкції

Велика Британія теж може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Вони торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Дипломатка зазначила, що готуватимуть новий закон про посилення та розширення санкцій Лондона у відповідь на агресію Росії проти України.

Лондон змінює підхід

Раніше санкції застосовували проти тих, хто був пов'язаний із дестабілізацією України. Однак за новим підходом їх зможуть застосувати до значно ширшого кола осіб та компаній через їхню значущість для Кремля.

"Нічого не вийде, і ховатися буде ніде. Це стане найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас колись був, і ознаменує найбільшу зміну у нашому підході з моменту виходу з Європейського союзу", – зазначила Трасс.

Вона додала, що єдиний шлях для Росії – це деескалація, припинення агресії та початок змістовних переговорів. Москва має дотримуватись угод, які сама підписала. Наприклад, Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки 1994 року. У ньому Росія зобов'язалась підтримувати територіальну цілісність України.

Санкції проти Росії: що відомо

Наприклад, США погрожують, що у випадку вторгнення обмеження можуть зруйнувати економіку країни-агресора. Вони спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки.

У ЄС заявляли, що нові санкції позбавлять Росію стратегічних амбіцій.

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