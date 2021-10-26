Не сказав би, що це пряме кумівство, – Корнієнко про призначення в помічники депутату родичів

Олександр Корнієнко відреагував на те, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших нардепів. Він не вважає це "прямим кумівством", але каже, що слід зробити певні висновки.

Перший віцеспікер Ради заявив, що частина депутатів переконує, нібито такі призначення зумовлені з професійного погляду. Корнієнко ж думає, що все-таки на це треба реагувати.

Читайте також У нардепів нарахували понад 4 тисячі помічників: у кого їх найбільше

Корнієнко не вважає це кумівством

Політик зазначив, що деяким колегам треба зробити кадрові висновки, а деяким – "не встрягати".

Чи потрібне якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо? Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це пряме кумівство, тому що навряд чи вони навіть знайомі між собою,

– стверджує чиновник.

Не можна відкидати моральність

Віцеспікер додав, що моральний бік справи не можна відкидати. Він переконаний, що будуть дії з боку депутатів.

За словами Корнієнка, під час попереднього розслідування про прямих родичів, всі депутати позвільняли їх.

Скільки родичів депутатів працюють у Раді

Журналісти з'ясували, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших парламентарів. За 2 роки роботи Ради їм виплатили з бюджету майже 4,5 мільйона гривень.

Понад 754 тисячі гривень отримала Вікторія Уліганець – дружина "слуги" Олександра Мережка. З січня 2020 року жінка працює помічницею в іншого нардепів Ігоря Марчука.

Зверніть увагу! За законодавством, кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта. "Платити" він може максимум 10 помічникам.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону депутатам брати на роботу родичів. Проте через неузгодженості він ще чинності не набув.