Не сподобались закони: Путін звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Очільник держави-агресора звинуватив Україну в начебто ухваленні законів, що суперечать мінським домовленостям.

Путін сказав, що Меркель зробила багато для вирішення конфлікту на Донбасі. Політик цинічно заявив, що домогтися миру не вдалось.

До речі Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан