"Не стрілятимеш – тебе вб'ють": чи готова материкова Україна до можливого наступу з Криму

Росіяни проводять масштабні військові навчання в окупованому Криму, які невдовзі мають нібито завершитись. За словами Кремля, жодних планів на вторгнення немає.

Попри це посольства різних країн закликали своїх громадян покинути Україну. Думки ж людей на материковій Україні щодо можливого наступу Росії різняться.

До теми Росія знову перекидає військових та техніку до українських кордонів, – CIT

У селах немає паніки щодо ймовірного наступу Росії

У селі Олександрівка, яке на Кіровоградщині, живе близько 2,5 тисяч людей. Деякі з жителів, зокрема пенсіонери, не відкидають імовірної повномасштабної війни Росії проти України та у разі потреби захищатимуть власну землю.

А хто знає, що у Путіна в голові? Дадуть автомат і піду (воювати – 24 канал). В армії служив, умію стріляти, немає нічого складного. А де дітися? Стрілятимеш. Не стрілятимеш – тебе вб'ють,

– сказав місцевий житель.

У сільраді ж певні, що розмов про війну від місцевих не чули. Додаткових інструкцій із вищих органів влади їм теж не надходило. "Люди щодня приходять до старостинського округу, але панічних настроїв серед населення немає", – розповіла староста села.

Бомбосховища для дітей

У селі ж Станіслав, що розташоване у Херсонській області, місцевий сільський голова Іван Самойленко наголосив, що продовольчого ажіотажу немає. Тривоги серед населення теж не помічав.

"У нас працює більше ніж 35 магазинів, то не помітно, що люди скупляють (продукти – 24 канал). Ажіотажу та спекуляцій у цьому напрямі немає. Настрій – позитивний. Усі люблять Україну", – упевнений сільський голова.

Зауважте Крим і Донбас обов'язково повернуться в Україну, але мирним шляхом, – Зеленський

На випадок посиленої російсько-української війни селище має бомбосховище, але воно розраховане лише на дітей. Директор одного з ліцею зазначив, що приміщення може помістити 400 дітей. "Тут вони (діти – 24 канал) перебувають до отримання сигналу, що небезпека минула", – додав він.

Щоб дізнатись більше, як у сусідніх селах готуються поранені АТОвці, що за навчання відбуваються поблизу Криму та чи є напружена ситуація на КПВВ "Каланчак" – дивіться повний випуск програми.