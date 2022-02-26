Не сумнівалися у професійності, – Арахамія розповів про нашу сильну армію та втрати серед орків

Давид Арахамія заявив, що ми ніколи не сумнівалися в професійності та мужності наших військових. Політик пояснив, що Путін не очікував отримати таку відсіч.

Глава фракції "Слуга народу" розповів про величезні втрати ворога. Політик звернувся до людей вранці 26 лютого.

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Ми ніколи не сумнівалися в професійності ЗСУ

Давид Арахамія подякував кожному за величезний внесок в оборону України.

Ми ніколи не сумнівалися в професійності та мужності наших військових. Ми пишаємося тим, що нам пощастило жити з ними в одній країні. Лише за два дні вони завдали агресору в рази більші втрати, ніж він зазнав за всю війну в Грузії з 2008 року,

– написав Арахамія.

Політик пригадав, що армія Росії точно не чекала, що їхні танки будуть горіти на кожній вулиці, а їхній спецназ буде ховатися від наших хлопців по лісах і каналізаціях.