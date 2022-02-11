Не свідчить про радикальну зміну ситуації, – Кулеба про заклик США покинути Україну

Дмитро Кулеба прокоментував заклик Джо Байдена до американців негайно покинути Україну. Дипломат вважає, що це "не свідчить про радикальну зміну ситуації".

Нічого нового у заяві немає. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України

За словами Кулеби, Україна знає позицію США. Вашингтон розпочав з евакуації членів сімей співробітників посольства.

Ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації,

– наголосив міністр.

Що говорив Байден

Президент США 11 лютого звернувся до американців, які перебувають в Україні. Байден закликав своїх співгромадян виїхати негайно.

Глава Білого дому сказав, що мають справу з однією з найбільших армій світу. Він мав на увазі, російську. За словами Байдена, "все може швидко вийти за рамки здорового глузду."

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