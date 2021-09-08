Не так просто, як виявилось, – Мельник заявив, що БЕБ не запустять у вересні

Керівник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник раніше прогнозував запуск відомства на 25 вересня. Однак він повідомив, що установа не почне роботу вчасно.

Крім того, не встигають ліквідувати податкову міліцію. За словами Мельника, процеси реформ затягнулися.

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"Ми не встигаємо. Так, певні процеси затягнулися: не з вини Кабміну, не з вини народних депутатів. Шість місяців, які дали на ліквідацію Державної фіскальної служби, з різних об'єктивних причин затягнулись", – сказав Мельник.

Чому затягнувся запуск Бюро

З 2020 року Вадим Мельник очолював Державну фіскальну службу.

Мельник зазначив, що причиною могли стати "літні періоди відпусток". Він додав, що процес дуже складний, оскільки вперше в історії ліквідують ДФС "під нуль".

"Це не так то і просто, як виявилось. Бачимо, що зараз навіть аудит ДФС продовжили ще на певний термін. Просто фізично не встигають, працюють щоденно. Аудит проводять, але не встигають", – пояснив голова Бюро.

Скільки потрібно часу для конкурсів на вакансії

Мельник наголосив, що наразі продовжують працювати над запуском БЕБу. Всі орієнтувалися на 25 вересня.

"Я вибрав тактику якомога скоріше призначити 30% центрального апарату, щоб всі напрямки перекрити, щоб почати роботу, щоб перехопити якраз цей функціонал, який повинен робити БЕБ. І чи встигнемо ми? Ні, ми не встигаємо", – зазначив Мельник.

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Він сказав, що для конкурсів кандидатів на посади в БЕБ потрібно приблизно 30 – 35 днів. Очільник Бюро розповів, як далі відбуватимуться процеси у відомстві.

"Якщо, наприклад, створять Раду громадського контролю, а голосування за Раду громадського контролю відбудеться 9 вересня, 3 доби іде голосування. Виходить, що десь 12 вересня отримаємо Раду громадського контролю", – наголосив Мельник.

Наприклад, я створюю конкурсну комісію. Ще 30 – 35 днів мінімум будуть конкурси на цих 200 – 220 людей, 30% від центрального апарату. Напевно, я не вкладаюсь у 25 вересня,

– зізнався голова БЕБу.

Мельник повідомив, що не розуміє, як далі відбуватиметься процес. За його словами, необхідно правильно організувати діяльність органів у перехідний період.

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