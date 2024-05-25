Не тільки по "Епіцентру": ворог вдарив по Центральному парку Харкова

25 травня 2024, 17:18
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Ігор Терехов

Вдень 25 травня окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по "Епіцентру". Уже відомо про жертв і багато постраждалих. Також ворог атакував Центральний парк міста.

Про це о 17:13 написав міський голова. Ігор Терехов розповів, що вже відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Удар у гіпермаркету у Харкові: щонайменше 2 загиблих, є багато зниклих безвісти

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Окупанти атакували Центральний парк

Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку,
– повідомив мер.

Терехов зазначив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Правоохоронці зафіксували влучання у парку в центрі міста.

Ніхто не постраждав,
написали в поліції о 17:40.

Додали, що слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Росія вдарила по "Епіцентру" у Харкові: коротко головне

  • Близько 16 години російські загарбники вкотре атакували Харків.
  • Окупанти вдарили двома КАБами по будівельному гіпермаркету.
  • Станом на 17 годину вже відомо про 2 загиблих. Ще 24 людини – постраждали.
  • Голова ОВА заявив, що в середині могли перебувати кілька сотень людей.
  • Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на 15 тисячах квадратних метрів.
  • Ігор Терехов заявив, що є велика кількість людей, які зникли безвісти.
  • Володимир Зеленський відреагував на російську атаку. Президент заявив: "Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло".

Автор: Юлія Муріна