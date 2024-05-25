Не тільки по "Епіцентру": ворог вдарив по Центральному парку Харкова

Вдень 25 травня окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по "Епіцентру". Уже відомо про жертв і багато постраждалих. Також ворог атакував Центральний парк міста.

Про це о 17:13 написав міський голова. Ігор Терехов розповів, що вже відомо, передає 24 Канал.

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Окупанти атакували Центральний парк

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку,

– повідомив мер.

Терехов зазначив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Правоохоронці зафіксували влучання у парку в центрі міста.

Ніхто не постраждав,

– написали в поліції о 17:40.

Додали, що слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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