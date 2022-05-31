Не тіште себе надіями: як нові санкції вдарять по Росії

Як вплинуть нові санкції на Росію? Поки складно прогнозувати у цифрах та строках. Втім, уже є результати попередніх санкцій.

Як повідомляє їхній урядовий бізнес-омбудсмен, 86,8% російських компаній постраждали від санкцій. При цьому 11,7% компаній зупиняють бізнес, повністю або частково.

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Чи працюють санкції проти Росії

Санкції діють! Повільно, але невідворотно. Нові пакети санкцій ще посилять економічні проблеми.

Не варто тішити себе надіями, що Оркостан розвалиться за місяць. Проте з кожним днем ставатиме слабкішим.

Путінська Росія ставатиме все слабшою завдяки санкціям / Фото Getty Images

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Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС частково схвалив нафтове ембарго на російську нафту після місяця обговорень. Але газове ембарго поки навіть не готові обговорювати.