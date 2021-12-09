Не треба чекати, – Лазебна закликала звертатися за субсидією в будь-який період року
Джерело:фейсбук Мінсоцполітики
Українці можуть у будь-який період року подавати документи для оформлення субсидії на оплату ЖКП. У Міністерстві соціальної політики закликали не чекати, а заздалегідь займатися цим питанням.
Таку інформацію озвучила міністерка Марина Лазебна. За її словами, для отримання субсидії є один критерій – доходи не дозволяють оплатити платіжку.
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"Я хочу звернутися до українців, хто нас сьогодні чує. Подати на субсидію можна в будь-який період року, в будь-який. Не треба чекати", – заявила Лазебна.
Якщо ж людина звернулася по субсидію, коли опалювальний сезон вже почався – субсидія призначається заднім числом.
Що потрібно для оформлення субсидії
Необхідно подати 2 документи:
- заяву;
- декларацію про майновий стан і доходи.
Що цікаво, подати документи можна тепер і через Дію, не виходячи з дому.
"За тиждень 725 людей подали заявку на субсидію через Дію", – запевнила Лазебна.
Субсидії можуть отримати більше осіб
- Уряд розширив перелік тих, хто може отримати субсидію.
- Зокрема, зміниться розмір субсидій для людей, що постраждали внаслідок агресії Росії. Мовиться про осіб, які залишилися без газу й використовують побутові електроприлади.
- До слова, при визначенні права на отримання субсидії не враховуватимуть житлові приміщення у селищах. Також ті, на які оформлений заповіт.