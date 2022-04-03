Не треба плекати порожніх надій, що окупанти просто підуть, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що мир нам ніхто не подарує. Ми маємо його вибороти.
Глава держави підкреслив, що немає у світі суб'єктів, які здатні зупиняти війни й дарувати мир. Це слід чітко усвідомлювати.
Важливо Минув ще один з днів, які неухильно наближають нас до миру, – Зеленський звернувся до українців
Мир не буде наслідком рішень ворога
Зеленський констатував, що глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною. Мир для нас не буде наслідком якихось рішень ворога десь у Москві.
Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир,
– зауважив політик.
Він додав, що мир можна здобути в тяжких боях і паралельно – на перемовинах та щоденній енергійній праці. Тому кожен українець має продовжувати робити все, що може.
До теми – Нічне звернення Зеленського за 2 квітня: