Не удар, а теракт, – в ОП назвали три докази, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь

Вибух в колонії на окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, був не ударом, а терактом.

окупани спланували теракт в Оленівці

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував супутникові знімки Maxar, які вказують на те, що під час теракту було пошкоджено лише одну будівлю – аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.

Увага Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці

Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?

– заявив Подоляк.

Радник перерахував 3 моменти, які свідчать, що у колонії в Оленівці відбувся саме теракт, а не удар.

По-перше, за його словами, супутникові знімки чітко показують, що пошкоджено лише одну будівлю.

По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом.

І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.

Що цьому передувало

Крістофер Міллер опублікував фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, які зробив супутник Maxar. На них видно, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.

Головне про теракт в Оленівці

29 липня російське міноборони заявило про обстріл табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці. Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.

Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.

росіяни цинічно брешуть що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли, що масове вбивство полонених – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК Вагнера.

Варто подивитися – в ООН нарешті відреагували на вбивства в Оленівці: відео