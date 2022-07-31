Не удар, а теракт, – в ОП назвали три докази, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь
Джерело:Михайло Подоляк
Вибух в колонії на окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, був не ударом, а терактом.
окупани спланували теракт в Оленівці
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував супутникові знімки Maxar, які вказують на те, що під час теракту було пошкоджено лише одну будівлю – аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.
Увага Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці
Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?
– заявив Подоляк.
Радник перерахував 3 моменти, які свідчать, що у колонії в Оленівці відбувся саме теракт, а не удар.
- По-перше, за його словами, супутникові знімки чітко показують, що пошкоджено лише одну будівлю.
- По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом.
- І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.
Що цьому передувало
Крістофер Міллер опублікував фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, які зробив супутник Maxar. На них видно, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.
Головне про теракт в Оленівці
- 29 липня російське міноборони заявило про обстріл табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці. Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.
- Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.
- Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.
- росіяни цинічно брешуть що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.
- В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли, що масове вбивство полонених – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК Вагнера.
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