Не варто чекати допомоги від Заходу – вони політики, а тому завжди обирають переможця

Військовий пояснив, чому українці повинні продовжувати боротись проти російської навали та не зважати на позицію Заходу, Вони політики, а тому обирають переможця.

Таку думку висловив бойовий командир роти "Щит" Вадим Кодачигов.

Увага Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією, – ОП

Не чекайте військової допомоги від симпатичного європейського уряду Вони і є політики. Будьте обережні, вони завжди на стороні переможця, бо для нас вони поки що на стороні,

– зазначив Вадим Кодачигов.

Та наголосив – турбота – навіть найглибша – не переможе танкову атаку і не зупинить ворога!

Водночас він висловив подяку простим європейцям за допомогу біженцям.



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