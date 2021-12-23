Не варто очікувати, що запуск "Північного потоку-2" знизить ціну на газ, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що запуск "Північного потоку-2" не врегулює газову ситуацію у Європі. Очікувати зниження ціни на "блакитне паливо" не варто.

Керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Володимир Путін хоче змусити європейців перейти на довгострокові контракти. Водночас вони мають не бути прив'язаним до ринку, хабів або споту.

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Путін хоче досягнути цього через політичні міркування. Насамперед тому, що це дає можливість використовувати газ як політичну зброю.

У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть,

– заявив Вітренко.

Запуск "Північного потоку-2" стане геополітичною помилкою

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що запуск "Північного потоку-2" стане геополітичною помилкою.

За словами Хабека, усі країни Європи завжди виступали проти будівництва трубопроводу. Підтримували скандальний "Північний потік-2" лише Німеччина та Австрія.

Політик також пригрозив Росії жорсткими наслідками у випадку вторгнення на територію України.

Якщо це станеться, "Північний потік-2" точно ніколи не запустять.

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