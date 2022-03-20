Не варто "заганяти Росію в кут", – у Китаї обурливо застерегли НАТО

У Китаї назвали санкції проти Росії "обурливими". Заступник міністра закордонних справ Лі Юйчень закликав НАТО "не заганяти Москву в кут".

Політик підтримав версію подій, на якій наполягає Росія. Мовляв, НАТО проводило агресивну політику розширення на схід.

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Це буцімто почало безпосередньо загрожувати безпеці Росії.

Ці намагання досягти абсолютної безпеки з боку НАТО – призвели якраз до повної відсутності безпеки. Ще більш важко уявити наслідки від того, що велику державу, особливо з ядерною зброєю, будуть заганяти в кут,

– сказав Юйчень.

Зауважимо, США занепокоєні, що Китай таки може надати певну підтримку Росії. Тому Вашингтон уважно спостерігатиме за діями Пекіна.

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