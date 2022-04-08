Не вдаюсь у деталі, вони можуть бути небезпечними, – Зеленський подякував Словаччині за допомогу

Під час брифінгу Володимир Зеленський сказав, що сьогодні багато речей щодо майбутнього України на зустрічі обговорювали прем’єр-міністри України та Словаччини.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Словаччини Едуарду Хегеру за те, що його країна робить для нашої держави, передає 24 канал.

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Я вдячний не за майбутнє, а за сучасне. За те, що Словаччина підтримує нас, нашу позицію, а також засуджує не лише на словах агресію Росії, а реально допомагаючи нам зброєю,

– сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що розповідати про деталі допомоги він не хоче, адже деталі можуть бути небезпечними.

Для історії та майбутнього держави

"Те, що нам допоміг прем'єр-міністр та народ Словаччини, це для історії нашої держави, для майбутнього нашої держави дуже важливо", – сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер водночас також подякував Зеленському та всім українцям.

Я дякую за те, що ви боретесь за нас, за нашу честь, за свободу та демократію. А ми будемо продовжувати помагати Україні,

– сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибули європейські посадовці – Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Боррель та Едуард Хегер. Вони разом з іншими європарламентаріями відвідали Бучу.

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