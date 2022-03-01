Не відчуваю після першої зустрічі конкретики, – Зеленський про перемовини з Росією

Володимир Зеленський не надто вірить у результативність перемовин з агресорами. Він заявив, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій.

Про це він розповів під час інтерв'ю журналістам Reuters та CNN. Він зауважив, що для результативності перемовин необхідний справжній діалог.

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Росіяни й раніше провалювали домовленості

Я не очікую великих результатів, тому що віра в такий формат, починаючи з Мінська, втрачається,

– заявив Зеленський.

Він зауважив, що під час перемовин потрібно шукати діалог, а не робити заклики "я бажаю" чи "ми хочемо". Або ж заявляти про те, що це Україна не виконує Мінські домовленості.

Під час першої зустрічі конкретики не було

Я поки що не відчуваю від першої зустрічі конкретики,

– заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що на наступні перемовини є 1% шансів. Для цього потрібні хоча б натяки на те, що буде повне припинення вогню. Неможливо сідати та говорити, йоли літають літаки і йде бомбардування.



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