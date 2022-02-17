Не відстежуємо, – у посольстві США розповіли про виїзд американців з України

США закликали американців покинути Україну через загрозу ймовірного вторгнення Росії. Проте так і невідомо скільки виїхало американців, а зокрема дипломатів.

Загалом загальна кількість американців, які були в Україні – приблизно 6 тисяч 600 людей. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Квін: Не знаємо, скільки вийдемо

Як зауважила Квін, майже 7 тисяч громадян США проживали в Україні й були резидентами. Мовиться про фізосіб, які на законній підставі постійно мешкають у певній країні, але є громадянами іншої держави.

Ми (посольство США в Україні – 24 канал) не знаємо, скільки з них (американців – 24 канал) виїхали з України, адже ми не відстежуємо їхнє переміщення,

– наголосила американська дипломатка.

Вона також відзначила, що американське посольство в Україні рекомендувало всім громадянам США виїхати з України, поки доступний звичайний комерційний транспорт. "Зараз це зробити безпечно", – пояснила Квін.

Інтерв'ю з Крістіною Квін: дивіться відео

Американці покидають Україну: що відомо

Ще у січні 2022 року Держдеп США санкціонував добровільний від'їзд співробітників з України. Членам сімей дипломатів наказали виїхати з посольства в Києві.

Згодом Вашингтон закликав усіх американців їхати з України через можливий повномасштабний напад Росії.

Про це згодом заявив і сам Джо Байден. Президент США навіть закликав американців "виїхати негайно". В українському МЗС відзначили, що це не свідчить радикальній зміні ситуації.

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