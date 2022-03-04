Не виходить мультиків у окупанта: в Херсоні місцеві заважають знімати пропагандистські ролики

4 березня 2022 , 18:45
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

В Херсоні окупанти намагаються відзняти за своїм сценарієм війну Росії з Україною. Однак, у них не виходить, оскільки місцеві жителі вимагають в окупантів йти додому.

Місцеві опублікували відео, як заважають окупантам знімати свої пропагандистські ролики. Таким чином, у Херсонській області російські окупанти намагаються різними методами деморалізувати суспільство

Увага У мережі жартують про справжнє походження російського символу війни Z

Раніше окупанти намагались поширити черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув країну. 

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Анастасія Лукашевська