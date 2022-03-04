Не виходить мультиків у окупанта: в Херсоні місцеві заважають знімати пропагандистські ролики
4 березня 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
В Херсоні окупанти намагаються відзняти за своїм сценарієм війну Росії з Україною. Однак, у них не виходить, оскільки місцеві жителі вимагають в окупантів йти додому.
Місцеві опублікували відео, як заважають окупантам знімати свої пропагандистські ролики. Таким чином, у Херсонській області російські окупанти намагаються різними методами деморалізувати суспільство
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Раніше окупанти намагались поширити черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув країну.
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