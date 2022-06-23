Не виключено, що будуть і літаки, – фонд "Повернись живим" про дозвіл на купівлю озброєння

Благодійний фонд "Повернись живим" першим в Україні отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення. Тепер він може напряму співпрацювати з виробниками та цілком можливо, що закуплятиме навіть літаки чи гелікоптери.

Про це 24 каналу розповів голова військового відділу благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він підтвердив, що тепер фонд може купувати військові товари подвійного призначення.

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Голова військового відділу пояснив, що цей дозвіл дає фонду напряму комунікувати з виробниками без посередників чи інших людей, які беруть якийсь відсоток за свою роботу.

Тож, перш за все, фонд буде економити гроші та купуватиме товари якомога дешевше. Окрім того, у виробників це буде гарантія якості.

Ми не виключаємо того, що ми перейдемо до військового високоточного озброєння, зокрема закупівлі летального озброєння. Ми не виключаємо, що це будуть навіть і літаки,

– заявив Римарук.

Наскільки дешевше буде купувати озброєння? Він наголосив, що це залежить від позицій, продукції та країн.

"Це буде дешевше на 5 – 30%. Навіть якщо це буде економія біля 300 тисяч гривень, то ці гроші знадобляться, бо зібрати їх не просто", – відповів Римарук.

Чим фонд забезпечує ЗСУ

Голова військового відділу наголосив, що фонд "Повернись живим" зараз сконцентрувався на масштабних проектах:

Перш за все, це малі безпілотні апарати, їх за 4 місяці війни фонд придбав більше ніж 3,5 тисячі, це 70-80% від всіх квадрокоптерів, які зараз застосовуються в бойових діях.

Паралельно фонд забезпечує необхідними технічними засобами снайперів, окрім зброї та боєприпасів, бо це надає держава.

Третій масштабний наш проєкт – фонд закрив запит бойових підрозділів ЗСУ, які зараз ведуть бій, у засобах зв’язку, типу "Моторола". Вартість однієї такої – від 700 до 1200 доларів, їх закупили близько 3,5 тисячі.

Також фонд зараз переходить на забезпечення ЗСУ безпілотними комплексами і вже наприкінці червня передасть 10 комплексів "Лелека-100", потім передамо ще 15.

Як фонди співпрацюють між собою та з Міноборони

Римарук розповів, що в кожних потребах є свої процеси і координація. До прикладу, з іншими фондами вони консультуємо по темі БпЛА, щоб не дублювати запити.

Звісно, якщо ми контрактуємо якусь річ, ми спілкуємося з вищим військовим командуванням, зокрема і з представниками Міноборони, щоб знати, на що спроможна держава, а на що – фонд,

– сказав експерт.

"Просто держава має більше бюрократичних процедур, а ми можемо закупити швидше. Тому співпраця і комунікації відбувається 24/7", – додав він.

Андрій Римарук про роботу фонду "Повернись живим":